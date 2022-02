Douglas Silva é acusado de intolerância religiosa - Reprodução Internet

Publicado 28/02/2022 15:33 | Atualizado 28/02/2022 15:50

Rio - Um vídeo em que Douglas Silva conversa com Pedro Scooby está dando o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira. O ator está sendo acusado por internautas de intolerância religiosa. Nas imagens que circularam na internet, Pedro Scooby diz que ganhou tranças de Linn da Quebrada, mas afirma que perdeu o presente. Douglas, então, diz que é por isso que Scooby não está conseguindo dormir. O ator também fala em "mandingas". Douglas Silva é evangélico. Linn já foi Testemunha de Jeová e atualmente frequenta terreiros de candomblé e também de umbanda, ambas são religiões de matriz africana.

"A Lina me deu uma trança outro dia de presente. Guardei e ficou por aí", conta Scooby para Douglas, Lucas e Arthur Aguiar. "Por isso você não está conseguindo dormir...", disse Douglas, rindo bastante. Lucas parece não entender muito bem, mas também ri. Arthur foi outro que não entendeu o que Douglas quis dizer.

"Ele estava se respeitando?", perguntou Arthur. "Estava dormindo assim...", disse Douglas, imitando o modo como Scooby estava. Arthur ri, sem entender. "Eu acho que você não entendeu o que ele quis dizer com isso", disse Scooby para Arthur.

"Deixa quieto agora", respondeu Douglas. "Não entendi então", disse Arthur. "As mandingas vem, filho. Tá brincando e dormindo. Ainda mais você. Tu tá ligado. Passa óleos essenciais e o cara: 'pô, não sei o que está acontecendo'. Toda hora passando óleos essenciais, mas aí pega o bagulho aí... Vai acabar com o óleo e não vai resolver o problema", finaliza DG.

O perfil oficial de Linn da Quebrada no Twitter se pronunciou nesta segunda. "Tomamos ciência de um possível caso de intolerância religiosa, por parte de alguns dos participantes do BBB, envolvendo o nome da Lina. Estamos avaliando as imagens e discutindo qual a melhor forma de conduzir esse episódio", disseram os administradores no Twitter.