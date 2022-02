Anitta defende a permanência de Linn da Quebrada no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2022 13:01

Rio - Antenada em tudo que acontece no "BBB 22", Anitta já revelou quem é sua favorita da edição. Na madrugada desta segunda-feira (28), a cantora foi ao Twitter declarar seu apoio para Linn da Quebrada, que enfrenta o paredão da semana com Arthur Aguiar e Larissa . Além de defender a permanência da atriz na casa, a Poderosa ainda afirmou estar empenhada em fazer da artista a campeã do reality.

"Bom, Linn da Quebrada campeã do BBB. Cada vez que ela for pro Paredão, eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essa mona ficar. 'Vambora', fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans campeã do BBB, sim", declarou Anitta. "Mas, obviamente, não só por isso. Quem assiste sabe que ela é mara", acrescentou.

A garota do Rio ainda deu uma alfinetada em um internauta que questionou o fato da cantora nunca ter lançado uma parceria musical com Lina. "Quantas músicas a Anitta lançou com a Linn nos últimos dois anos? Só uma dúvida marota mesmo", escreveu o perfil, ao que a artista rebateu: "Nenhuma, pois eu não conhecia ela. Depois, busca quanta gente eu já fiz feat sem nem estar famoso, ô, falastrão".

Indicada pelo líder Paulo André, Linn da Quebrada está no sexto paredão do "BBB 22", ao lado de Larissa e Arthur Aguiar. O ator foi para a berlinda após ser o primeiro desclassificado da prova do Líder, na última quinta-feira. Enquanto isso, a influenciadora digital tem seu futuro na casa ameaçado por ter sido a pessoa com mais votos da casa. A pernambucana chegou a empatar com Douglas Silva, mas entrou na disputa do paredão por decisão do Líder.