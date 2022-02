Tiago Abravanel em seus últimos momentos antes de desistir do ’BBB 22’ - Reprodução/Globo

Publicado 28/02/2022 10:05

Rio - O perfil do "BBB" no Instagram postou, na madrugada desta segunda-feira, um vídeo em que Tiago Abravanel manda um recado para os fãs após sua desistência do reality show. Tiago foi o primeiro participante da história do programa a apertar, na tarde de domingo, o recém-implantado botão de desistência.

"Brasil, é isso. Foi no meu limite, foi a experiência mais doida e mais incrível que eu já vivi, mas infelizmente eu já não estava mais sabendo jogar. Na verdade, eu nunca soube jogar esse jogo. Eu sei é assistir e ficar doido nessa loucura que é esse game. Mas quero agradecer o carinho de todos que ficaram conectados comigo até hoje. Foi muito bom ter vivido tudo que a gente viveu, mas a minha história terminou assim e aqui fora é um novo recomeço. Obrigado pela força. Valeu, BBB 22", disse o neto de Silvio Santos no vídeo.

Relembre

Tiago Abravanel apertou o botão de desistência e está fora do "BBB 22". O ator arrumou seus pertences, na tarde de domingo, deixou um beijo na cama de Arthur Aguiar e saiu do reality. Os participantes foram alertados por um alarme e ficaram assustados com a atitude do cantor. "Acabou pra mim", declarou o artista antes de abandonar o programa, vestindo o mesmo look que usou na estreia da atração.

Antes de desistir do prêmio de R$ 1,5 milhão, Tiago agradeceu a casa e seguiu para o botão localizado na sala. O ator se tornou o primeiro participante da história a pressionar o dispositivo, logo após o equipamento acender uma luz verde. Em seguida, o artista deixou a casa mais vigiada do país pelo confessionário.

Principal aliado de Tiago, Arthur foi para o quarto aos prantos enquanto pedia desculpas ao amigo. No castigo do Monstro, Jessilane também ficou abalada com a notícia e chorou muito. Enquanto isso, Douglas Silva, Pedro Scooby, Paulo André e Gustavo aproveitam o almoço do Anjo, sem saber da desistência do neto de Silvio Santos.