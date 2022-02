Tiago Abravanel presenteou brothers antes de apertar o botão de desistência - reprodução da TV Globo

Publicado 27/02/2022 17:03 | Atualizado 27/02/2022 18:53

Rio - Tiago Abravanel pensou em tudo antes de apertar o botão de desistência do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, neste domingo. O ator até presenteou alguns brothers minutos antes de deixar o reality global. Ele deixou um colar para Arthur Aguiar e um óculos para Paulo André. Os dois se emocionaram com o gesto do neto de Silvio Santos.

O assunto surgiu quando Pedro Scooby perguntou a Arthur se deu tempo do ator entregar um objeto para ele. "Ele não me entregou. Antes de eu voltar a dormir, eu vim aqui e estava comendo. Quando entrei no quarto, ele estava mexendo nas minhas coisas. Achei estranho. Ele parou e ficou me olhando. Eu falou: 'Você tem pasta?'. Tipo, uma pergunta bem aleatória e eu estava com sono", começou o marido de Maíra Cardi. "Subi e fui dormir. Quando me falaram que o Tiago [Abravanel] apertou o botão, eu voltei para o quarto porque lembrei do que tinha acontecido. Quando abrir a nécessaire, o colar estava em cima das minhas coisas", contou Arthur.

Paulo André também foi surpreendido com um mimo de Tiago. Ao subir para o quarto do líder, o atleta encontrou um óculos escuros na porta do local. Ao ver o presente, o velocista levou as mãos ao rosto e disse. "Não acredito que ele fez isso". Logo depois, PA chamou Arthur para ver a cena. "Mentira", reagiu o ator. Emocionado, Paulo se ajoelhou no cão. "Quebrou, né?", perguntou o ator. Em seguida, os dois também chamaram Pedro Scooby para ver o óculos deixado pelo ator.

O surfista também recebeu uma lembrança do marido de Fernando Poli: um colar. Já Eslovênia ganhou uma pulseira de ursinhos.

Neste domingo, Tiago Abravanel se tornou o primeiro participante a apertar o botão de desistência que foi uma das grandes novidades do "BBB 22". O ator arrumou seus pertences, agradeceu a casa e seguiu para a sala, onde o dispositivo fica localizado. Após pressionar o botão, o cantor deixou a casa pelo confessionário enquanto os brothers eram alertados por uma sirene.