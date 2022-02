Fernando Poli e Tiago Abravanel - reprodução do instagram

Fernando Poli e Tiago Abravanelreprodução do instagram

Publicado 27/02/2022 15:37 | Atualizado 27/02/2022 15:40

Rio - Após Tiago Abravanel apertar o botão de desistência do 'Big Brother Brasil 22', Fernando Poli usou o Instagram, neste domingo, para apoiar o marido. O produtor publicou uma foto todo sorridente ao lado do amado e exaltou o neto de Silvio Santos.

fotogaleria

"Essa foto eu ia postar só na final, mas hoje é a sua final! Você foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem! Você será sempre o nosso maior campeão! Seu coração é muito grande pra tudo isso!! Amor, eu te amo. Vem pra casa, vem pra casa do amor", escreveu Fernando na legenda.