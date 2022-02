Larissa - Reprodução Internet

Larissa Reprodução Internet

Publicado 27/02/2022 15:17 | Atualizado 27/02/2022 15:19

Rio - Larissa foi criticada por Gustavo, Vinicius e Eliezer após deixar o quarto e ficar na sala com a cara 'amarrada' por acreditar que o designer estava transando com Natália debaixo do edredom, na madrugada deste domingo. "Para mim, isso é ridículo", disparou o investidor.

fotogaleria

Vinicius concordou com o brother. "Eu também achei que não precisava disso", destacou. Logo depois, Gustavo falou sobre a situação com Eliezer. "Achei ridículo quando você foi para o quarto com a Nat, a Larissa saiu e ficou na sala tipo...". O designer deixou claro que não transou com Natália e disse isso para Larissa. "Eu vim aqui e falei com ela, não aconteceu nada". "Pra mim, isso é ridículo", frisou o curitibano.