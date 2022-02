Eliezer dorme com Vyni e mostra demais ao acordar - Reprodução

Eliezer dorme com Vyni e mostra demais ao acordarReprodução

Publicado 27/02/2022 08:50

Rio - Os brothers têm o costume de dar uma cochilada antes das festas do programa. Eliezer estava dormindo ao lado de Vyni, na noite desta sexta-feira, e acabou mostrando demais ao acordar. O publicitário puxou o lençol e não percebeu que seu pênis estava à mostra, fora da sunga.

fotogaleria

Esta não é a primeira vez que Eliezer mostrou mais que o necessário no "BBB 22". Na primeira vez em que fez sexo na casa, ainda com Maria, o lençol escorregou e ele ficou com o bumbum de fora. Recentemente, Douglas Silva também brincou que viu os testículos do brother enquanto ele fazia sexo com Natália.

Em uma outra ocasião, Vyni ficou tentando adivinhar o tamanho do pênis de Eli. O jovem disse que imaginava que o amigo tinha entre 16 cm e 18 cm. Eli concordou e perguntou: "Eu quero saber quando você viu meu pir*?". Vyni disse que ele já deixou escapar algumas vezes.