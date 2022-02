No 'BBB 22', Tiago Abravanel erra o pronome de Linn da Quebrada - Reprodução/Globoplay

No 'BBB 22', Tiago Abravanel erra o pronome de Linn da QuebradaReprodução/Globoplay

Publicado 26/02/2022 15:14 | Atualizado 26/02/2022 15:15

São Paulo - Thiago Abravanel errou o pronome de Linn da Quebrada no "BBB 22". Na noite da última sexta-feira (25), o ator, a cantora, Arthur Aguiar e Jessi estavam conversando no quarto grunge quando o neto de Silvio Santos chamou a atriz de "ele" e levou um puxão de orelha.

"E aí ele falou assim...", dizia Tiago Abravanel quando foi interrompido e levou uma chamada de atenção de Lina. "Ele?! Olha só , você está vendo, né, Jessilane?", disse a cantora.

Tiago ficou sem graça e imediatamente ficou em silêncio. Arthur Aguiar não entendeu o que aconteceu e Jessi explicou o erro com o pronome para o ator. "O Brasil viu, Tiago", disse Lina.

Tiago falou que até esqueceu o que estava dizendo após levar o puxão de orelha da cantora. "Bem feito! Tá vendo como você é? Repense, Tiago", respondeu Linn da Quebrada que começou a atormentar o ator de brincadeira em seguida.

O ator não é o primeiro participante do "BBB 22" a errar o pronome de Lina e tratar a cantora no masculino. Eslovênia já cometeu esse deslize mais de uma vez e, na última festa, Lina chorou após Lucas se referir a ela no masculino.





No momento da invalidação, Lina estava acolhendo Tiago diante de seus sentimentos com o veto da prova do líder… e recebeu isso! Show de horrores! Dessa vez, Tiago Abravanel chama Lina de “ele”.No momento da invalidação, Lina estava acolhendo Tiago diante de seus sentimentos com o veto da prova do líder… e recebeu isso! #BBB22 #TeamLinn ‍️ pic.twitter.com/afxXi3ZkS9 February 26, 2022

A reportagem é de Pedro Garcia, do iG.