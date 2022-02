Douglas Silva e Arthur discutem no quarto do líder - Reprodução

Publicado 26/02/2022 09:09

Rio - Douglas Silva, Arthur Aguiar, Paulo André e Pedro Scooby especularam, no quarto do líder, sobre os possíveis integrantes do paredão que será formado no próximo domingo. No entanto, os amigos não chegaram a conclusão nenhuma. Para piorar, os ânimos ficaram exaltados e Arthur e Douglas brigaram.

A estratégia de Arthur era tentar livrar Douglas e Tiago Abravanel do paredão. Para isso, ele sugeriu o voto em Laís. Douglas disse que não votaria mais na médica e que ela possivelmente também não votará mais nele. "Mas você acha que ela não vota em você nem para se salvar?", perguntou Arthur. Douglas, então, disse que prefere "pagar para ver".

"Se você não quer, não quer, mano", disse Arthur. "Então tá, não quero, é isso. Na sua cabeça está tudo certo. Obrigado pela sua estratégia, agradeço muito", rebateu Douglas. "Minha estratégia não, eu já estou no paredão", retrucou Arthur, enquanto saía do quarto do líder.

"Vocês parecem crianças, mano", disse Paulo André, que estava acompanhando os dois. "Eu pareço criança?", perguntou Douglas. "Sim. Você e ele", respondeu Paulo André. Já do lado de fora, Arthur falou: "Você está sempre certo, velho". Douglas se irritou, bateu a porta na cara de Arthur e começou a xingar. "Vai tomar no c*. Caralh* mano, porra, o moleque parece um imbecil, velho".