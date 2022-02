Susana Vieira - reprodução do instagram

Publicado 25/02/2022 20:05

Rio - Susana Vieira usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (25), para enviar um recado para Boninho e criticar a aparência de um dos participantes do "BBB 22". Em vídeo publicado no Instagram, a atriz de 79 anos confessou que não gosta do bigode de Eliezer e detonou o visual do brother.



"Boninho, tudo bom querido? Lembra que eu te pedi, no ano passado, para eu entrar na casa e dar uma movimentada? Você não me chamou e chamou duas pessoas. Mas tudo bem", começou a artista, se referindo à casa de vidro. "Eu só estou aqui para te falar uma coisa: dá para pedir para o Eli cortar aquele bigode dele?", disparou Susana.



A veterana continuou o vídeo deixando claro seu incômodo com a barba do confinado: "Me explica, para que serve aquilo? Me dá um nervoso, Boninho, às vezes eu chego a botar as duas mãos do lado, na tela grandona de 70 polegadas, para ver só a boca dele. Coisa feia!"



"Eli, desculpa, mas você se baseou em quem? Parece que eu estou no ano de 1600. Que coisa mais feia, Eli! Não tenho nada contra, tá? É sobre isso, mas tudo bem", completou, bem-humorada.