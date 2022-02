Banda Eva, Lexa e Mateus Carrilho são as atrações musicais do baile de Carnaval do 'BBB 22' - Reprodução/Gshow

Publicado 25/02/2022 18:57

Rio - O clima de Carnaval chegará ao "BBB 22" na festa deste sábado (26), apesar do cancelamento dos blocos de rua e adiamento dos desfiles na Sapucaí. Os participantes do reality show terão uma folia especial com os shows da Banda Eva, Lexa e Mateus Carrilho, que prometem levar muito axé, funk e pop para a casa mais vigiada do país.

Clássicos da música baiana como "Arêrê" e "Beleza Rara" já estão garantidos no setlist da Banda Eva e o vocalista, Felipe Pezzoni, abre o jogo sobre a emoção que o grupo sente: “Em um carnaval super atípico como esse, poder fazer esse show, levar essa alegria para todo mundo que vai estar assistindo, para os brothers que estão lá confinados, vai ser um grande presente para a gente. Estamos muito animados, vai ser muito especial poder estar do outro lado da casa, já que a gente está sempre do lado de cá acompanhando”, afirmou.

Mateus Carrilho também vibrou ao falar sobre a expectativa de subir ao palco do reality show neste fim de semana: “Eu sou fã do programa. Estar lá parece surreal, ainda mais no carnaval! Quero levar essa energia para dentro da casa e fazer uma festa linda com todos”, declarou o artista, que se apresentará com Lexa, que levará os hits “Sapequinha” e “Só Depois do Carnaval” para animar os foliões.

Objetos coloridos e metalizados, confete e muita serpentina também farão parte da celebração dos confinados. E para se jogarem, uma piscina de bolas com projeções também estará presente na área da festa. A alegria também será representada nos looks preparados para os brothers e sisters, com cores neon e adereços variados.