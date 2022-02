Bárbara Heck - Divulgação

Bárbara HeckDivulgação

Publicado 25/02/2022 19:02

Rio - Bárbara Heck detonou a postura da equipe que administra as redes sociais de Jade Picon. A quarta eliminada do "Big Brother Brasil 22" afirmou que a amizade da influenciadora com Laís é ignorada pelos administradores do perfil da irmã de Léo Picon.

fotogaleria "Muito bizarro a forma como os ADMs da Jade agem como se ela estivesse fazendo a prova sozinha", opinou durante a prova do líder em que Jade fez dupla com Laís. "É triste chegar aqui fora e ver isso depois de saber a amizade que construímos lá dentro. #forabarbara foi feio demais", acrescentou.

Após o desabafo, um internauta afirmou que a equipe de Jade Picon ignora Laís por causa do cancelamento sofrido pela médica na web. Bárbara opinou sobre a questão. "Estou sabendo. Muito feio isso. Eu preferia perder a ter minha equipe aqui cancelando e lutando contra quem me protege e defende lá dentro. Eu assumo meus B.Os", afirmou.