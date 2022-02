Jessilane - Reprodução/Gshow

Jessilane Reprodução/Gshow

Publicado 25/02/2022 16:37 | Atualizado 25/02/2022 17:10

Rio - Durante bate-papo nesta tarde, Jessi desabafou com Linn da Quebrada e Tiago Abravanel sobre as piadas feitas por Douglas Silva. Enquanto curtia a hidromassagem, a professora revelou que as brincadeiras do ator já passaram do ponto.

fotogaleria

"No dia da festa mesmo, quarta-feira, nossa, fiquei com tanto ódio dele. Eu não estava brincando com ele, nem nada, tipo, só perguntei assim: 'Está bebendo hoje?'. Só perguntei assim. Só isso que eu perguntei, e ele foi e falou assim: 'Virou fiscal, foi?'. Eu falei: 'Não, só estou perguntando porque não vi você bebendo'. Numa boa. Depois, quando foi mais tarde, ele estava indo pegar cerveja, eu falei: 'DG, se sobrar uma além da que você está indo pegar... tipo assim, porque ele estava fazendo esse percurso, se sobrasse, para ele trazer. E ele: 'Eu não tenho que dar nada, não, não é minha", contou Jessi.

A professora relembrou outro momento quando chegou numa roda de conversa e o ator disparou: "Ih... lá vem a fofoca", contou. "Aí eu falei: 'Não, é porque eu sei da história, aí eu queria ouvir'. Ele falou assim: 'Mas você não estava lá?'. Desse jeito. Nossa, velho, fiquei com raiva", afirmou.

"Eu brinco nas horas que devo brincar, [Douglas] tem hora que faz umas brincadeiras que não tem nada a ver, isso me machuca demais. Não gosto de ser maltratada, e nessas circunstâncias, eu me sinto assim...", acrescentou.