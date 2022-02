Maíra Cardi ironiza processo movido pela equipe de Laís, do 'BBB 22', contra a coach do emagrecimento - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 25/02/2022 16:27

Rio - Maíra Cardi usou suas redes sociais, na última quinta-feira (24), para criticar a equipe que administra as redes sociais de Laís, do "BBB 22". A esposa de Arthur Aguiar, que também participa do reality show, não aceitou bem após ser processada por calúnia, difamação e injúria contra a dermatologista e foi aos Stories do Instagram detonar a médica e seus "adm's".

"A pessoa que se propõe a um reality se propõe a todo mundo falar dela, óbvio. Como qualquer pessoa comum, tenho meu direito de comentar também. Mas a equipe da Laís se acha no direito de ficar tentando me processar, tentando porque é uma tentativa fadada ao fracasso porque eu posso falar dela o que eu quiser", declarou a coach de emagrecimento, que chamou a médica de "falsa" e "oferecida" por supostamente "dar em cima" de Arthur, mesmo sabendo que o ator é casado.

Em seguida, a ex-participante do "BBB 9" ainda destacou algumas ofensas de Laís contra o ex-ator de "Rebeldes": "Ela acabou de falar que o Arthur não é homem. Inclusive ela zombou dele mesmo, da altura dele dizendo, 'olha aí, não tem nem tamanho'. E eu aqui fora, assistindo o reality não posso falar o que eu acho dela, que ela é falsa", continuou.

"Amor, você vai morrer me processando porque vou continuar falando até o final. Falsa! Estou vendo você falar o dia inteiro mal dele. Na frente dele, você não fala a mesma coisa, você não tem peito. Você nem consegue falar, gagueja, fala muito mal na hora do Jogo da Discórdia. Se perde, dá até vergonha de assistir. Enfim, vou continuar falando o que eu penso. Vai anotando aí para vocês me processarem, galera da equipe dela. Assim você faz um dinheiro comigo. Na hora que você sair, eu te ajudo", disparou a influenciadora.

Em comunicado divulgado no Instagram, os administradores dos perfis de Laís criticaram os comentários feitos por Maíra em entrevista a um podcast e acusaram a ex-BBB de praticar bullying contra a médica. A equipe selecionou um trecho do programa em que a esposa de Arthur fala dos "olhos caídos" da sister e destacou que esta característica física da dermatologista vem de falecido pai.

"É inadmissível, em tempo algum, atacar alguém, principalmente falando de sua estética. Milhares de pessoas sofrem bullying e adoecem diariamente, por conta de comentários como esse. Sem contar as inúmeras que dão fim a própria vida, por terem seu emocional violentado todos os dias, por comentários como esse, desde a infância", diz a nota.