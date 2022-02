Maria sai em defesa de Linn da Quebrada e se revolta com casos de transfobia - Reprodução/Globo

Publicado 25/02/2022 14:45 | Atualizado 25/02/2022 14:45

Rio - Após ter sido expulsa do "BBB 22", a cantora e atriz Maria segue atenta aos acontecimentos do reality show. Nesta quinta-feira (24), a artista usou seu Twitter para compartilhar sua indignação com os casos de transfobia que Linn da Quebrada enfrenta desde a estreia do programa.

"Não estou assistindo à edição, mas eu mesma, dentro da casa, não sabia que a Lina sofria tantos episódios de transfobia. Descobri em uma conversa numa festa, quando ela desabafou. Me dói ver ela continuar se desgastando por simplesmente existir. Sério, é só calar e ouvir a Linn", declarou a ex-BBB. "O assunto não é nem sobre o Lucas, é sobre ELA estar sobrecarregada e vivendo numa casa que só tem 20 pessoas. Sério, pensem no dia a dia de pessoas trans?! É desgastante e esgota mesmo", completou.

o assunto não é nem sobre o lucas, é sobre ELA estar sobrecarregada e vivendo numa casa que só tem 20 pessoas. sério, pensem no dia a dia de pessoas trans?! é desgastante e esgota mesmo.



Durante a prova do líder de ontem, Eslovênia voltou a usar o pronome de gênero errado para se referir a Lina, o que causou revolta nas redes socias. “Amigo, tu tem que me dar logo certinho”, disparou a miss para a cantora, com quem fez dupla para a disputa.

A situação veio logo após a festa do Líder Lucas, quando o estudante de Medicina usou a expressão "vocês dois" para chamar Lina e Natália . A atriz não escondeu sua tristeza com o erro do colega de confinamento e chegou a discutir com o brother durante a celebração.

"Eu peço muito desculpas, você sabe que eu amo vocês, cara", disse Lucas. "Eu sei, mas não dá mais pra errar isso no meio do programa, né? E eu ainda olhei pra você e falei 'vocês dois quem?'", respondeu Lina. "Juro que não entendi. Desculpa, não fica chateada comigo", pediu o engenheiro. "Isso não tem como, eu mereço no mínimo ficar chateada", rebateu a artista.