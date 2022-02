Jade Picon faz xixi nas calças durante prova do líder - Reprodução/Globo

Publicado 25/02/2022 08:32 | Atualizado 25/02/2022 08:48

Rio - Depois de sete horas de Prova do Líder no "BBB 22", Jade Picon não resistiu e fez xixi nas calças. A influenciadora, que disputava prova em dupla com Laís Caldas, segurou a vontade de ir ao banheiro por um tempo, mas deixou escapar o xixi e teve de sair correndo. Jade e Laís foram as penúltimas a deixar prova de resistência, que foi vencida por Pedro Scooby e Paulo André.