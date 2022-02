Paulo André e Pedro Scooby - Reprodução/Globo

25/02/2022

Rio - Pedro Scooby e Paulo André venceram a prova do líder do "BBB 22" na manhã desta sexta-feira. Depois de mais de sete horas, surfista e atleta olímpico levaram a melhor em disputa de resistência que começou na noite desta quinta-feira. A dupla superou Jade Picon e Laís, que saíram da prova após a influenciadora fazer xixi nas calças e ser eliminada. Ela deixou a área de prova para ir ao banheiro.

Apesar do longo tempo de prova, eles terminaram bem a disputa se sentindo bem. Além de se abraçar e pular muito, a última dupla a deixar a prova ainda fizeram 20 flexões no chão da área destinada à realização da prova.



Em dupla, a prova de resistência também exigiu atenção e agilidade dos brothers. Ao ouvir o sinal de uma moeda, o participante que estava de um lado do campo da prova devia desmontar o quebra-cabeça e passar peça por peça para seu parceiro do outro lado. Por sua vez, o segundo brother pegava as peças e devia montar o quebra-cabeça. Um telão exibia o gabarito correto.

"Somente após montar o quebra-cabeça, o segundo jogador pode apertar o seu botão. Já o primeiro jogador, ou seja, aquele que desmontou o quebra-cabeça, pode apertar o seu botão a qualquer momento durante a rodada. Mas atenção: os dois botões precisam ser acionados para a tarefa da dupla ser finalizada. A primeira dupla que completar a tarefa dentro do tempo ganha o direito de descansar no sofá na próxima rodada", explicou Tadeu Schmidt antes da prova.