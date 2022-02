Laís afirma que 'pediu para o pai' que Arthur Aguiar fosse eliminado da prova do Líder - Reprodução/Globoplay

Publicado 25/02/2022 17:25

Rio - Laís, do "BBB 22", não escondeu sua felicidade ao ver Arthur Aguiar e Lucas serem eliminados da prova do Líder na madrugada desta sexta-feira (25). Em conversa com Jade Picon, sua dupla na dinâmica, a médica afirmou que pediu ajuda divina e rezou ao seu pai, que faleceu em dezembro do ano passado, pedindo a desclassificação dos brothers.

"Amiga, eu comecei a rezar. Eu pedi muito pro meu pai, eu rezei, rezei real. Pedi pra Deus e tudo pra tirar eles. Foi eu terminar de pedir, aconteceu. Fiquei olhando pro Arthur assim: 'você vai errar, você vai errar' e rezei", declarou a dermatologista. Em seguida, Jade comemorou a eliminação da dupla, que já está no paredão da semana, e lembrou que os brothers poderiam indicar as amigas à berlinda.

Nas redes sociais, a atitude de Laís gerou uma onde de críticas para a sister e internautas detonaram a médica pela declaração: "Se a mulher não tem respeito à memória do pai que faleceu há 2 meses, vai respeitar quem?! Perturbar o descanso da alma do pai pra pedir o mal ao próximo diz muito sobre a Laís, podia torcer sem pôr o morto no meio", afirmou uma internauta.

Se a mulher nao tem respeito a memoria do pai que faleceu a 2 meses vai respeitar quem ?! Perturbar o descanso da alma do pai pra pedir o mal ao próximo diz muito sobre a Laís, podia torcer sem por o morto no meio #bbb22 #ProvaDoLider pic.twitter.com/zrqqAA5GnA — Flavinha (@_Flavia_Freire) February 25, 2022

meu Deus a Laís pediu pro pai m*rto dela pra tirar o arthur e o lucas? Que mulher doente — sober (@raresober) February 25, 2022

Laís falando que rezou pra Deus e para seu falecido pai pedindo para que Arthur e Lucas fossem eliminados da prova do líder… Que rezas são essas? #BBB22 pic.twitter.com/5JC3B3jr5m — BCharts #BBB22 (@bchartsnet) February 25, 2022