Linn da Quebradareprodução da TV Globo

Publicado 25/02/2022 16:04

Rio - Após Pedro Scooby e Paulo André serem os últimos a deixarem a prova do líder, Linn da Quebrada acredita que vai para o paredão esta semana. Durante um bate-papo com Jessilane na hidromassagem da casa do 'Big Brother Brasil 22, da TV Globo', a cantora desabafou: "É, mulher... estou achando que eu vou estrear".

A professora de biologia discordou: "No Paredão? Acho que não". "Não? Você acha que não?", questionou a paulista. "Acho que não. Acho mais provável ele me indicar do que indicar você. É sério, do fundo do meu coração", respondeu a baiana. Em seguida, Linn quis saber: "Por que você acha isso? Você já foi, acho que todas essas coisas vão contar agora".

Jessi, então, explicou: "Mas, olha, no dia do Jogo da Discórdia mesmo. Todo mundo do conjunto votou nele. Eu, você, Nat [Natália] e Tiago, e todo mundo decidiu botar a plaquinha em mim. No outro Jogo da Discórdia, ele colocou a plaquinha em mim também. Ele faz a mesma coisa que o Scooby sempre, né. Os dois fazem a mesma coisa, botam a plaquinha em mim, justificam basicamente a mesma coisa".

Em seguida, Linn avaliou sua postura no programa. "Ah, mas estou tentando ficar tranquila também, assim, minimamente, porque eu sinto que eu estou fazendo o que eu posso aqui dentro, estou me entregando ao máximo, estou vivendo as coisas... sinto que estou entregue mesmo", afirmou a cantora. Jessi concordou com a amiga. "E está mesmo. E eu sinto que você não vai para o Paredão. Mas, se você for, eu também não acho que você sai".



Por fim, a paulista ponderou: "Disso, eu já não tenho tanta certeza, mas o que me deixa tranquila é isso, sinto que estou vivendo, estou fazendo a minha trajetória da maneira mais honesta comigo mesmo, inclusive honesta com as minhas dúvidas, com os meus medos, com meus traumas, tudo o que me trouxe até aqui".