Publicado 25/02/2022 11:26

Rio - Fernando Poli fez uma homenagem ao marido, Tiago Abravanel, nesta sexta-feira, após o cantor ficar sem dupla na prova do líder do "BBB 22". Como não conseguiu uma dupla, Tiago foi impedido de participar da disputa. "Você sempre vai ser minha dupla, fica triste não, amor! Te amo", escreveu Fernando Poli ao compartilhar uma foto com Tiago no Instagram.

"Eu entendo o Tiago estar chateado. Eu sempre sobrava na educação física na escola", comentou um fã. "Quem tem muitos amigos, na verdade não tem amigo nenhum mesmo", disse outra pessoa, fazendo referência ao fato de Tiago se dar bem com todo mundo mas não ter sido escolhido para ser dupla de ninguém. "Fiquei com dó do Tiago", disse outra pessoa.

Enquanto a prova do líder acontecia, Tiago ficou em casa com Larissa, que machucou o pé. A sister aproveitou para fazer a cabeça dele contra Arthur Aguiar. "Me desculpe, não é querendo botar lenha na fogueira não, mas ele poderia muito bem, já que ele diz que você é tão importante para ele, escolher você. Até porque ele tem muito mais convivência com você", afirmou.