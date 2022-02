Arthur Aguiar e Tiago Abravanel - Reprodução

Arthur Aguiar e Tiago AbravanelReprodução

Publicado 25/02/2022 11:56

Rio - A equipe que administra o Instagram de Tiago Abravanel pediu desculpas, nesta sexta-feira, após chamar Arthur Aguiar de "Judas". A confusão começou durante a prova do líder do "BBB 22", em que a pessoa que ficasse sem dupla estaria proibida de fazer a prova. Apesar de ser muito amigo de Tiago, Arthur Aguiar fez dupla com Lucas. Tiago, então, ficou sem par e não consegui participar da prova. Em determinado momento, Arthur foi até Tiago e deu um beijo no amigo.

fotogaleria

No Twitter, a equipe do neto de Silvio Santos escreveu: "Por que me beijas, Judas?". Com as críticas, logo em seguida, a equipe comentou: "Vocês não têm um pingo de humor, né? Pelo amor de Deus". Os internautas ficaram indignados e a postagem repercutiu mal. "Pra mim isso não é humor", disse uma pessoa. "Para que está feio, ADM", comentou outro seguidor.

Algumas horas depois, a postagem foi excluída. "Oi, adm! Ficamos surpresos com o tweet anterior que foi excluído, uma vez que é claro para ambos os lados que eles são muito amigos, mas não são aliados. Afinal, foi o Tiago que se recusou a jogar com o Arthur ou ajudá-lo em momentos como esse", postou a equipe de Arthur Aguiar.

A equipe de Tiago fez um pedido de desculpas. "Nós, da equipe do Tiago, gostaríamos de pedir desculpas pelo mal entendido relacionado ao post que fizemos mais cedo aqui no twitter. Assumimos sempre uma postura de brincar com todas as situações que acontecem na casa, para tornar a experiência mais leve, e quem nos acompanha por aqui sabe disso", disse o comunicado.

"Infelizmente, fizemos esse post em um momento inoportuno que acabou afetando diretamente o Arthur, os fãs e sua equipe, mesmo não sendo a nossa intenção. Logo após o ocorrido, entramos em contato com os ADMs do Arthur e pedimos desculpas diretamente a eles", continuou.

"Entendemos que, independente do que acontece no decorrer do jogo, Tiago e Arthur são amigos e isso não vai mudar. Nós amamos a amizade deles e vamos continuar torcendo para que ela se fortaleça cada vez mais", finalizou.