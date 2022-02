Tiago Abravanel desafaba após ficar fora da prova do líder - Reprodução Internet

Publicado 25/02/2022 18:31 | Atualizado 25/02/2022 18:38

Rio - Tiago Abravanel sobrou na escolha das duplas e acabou ficando de fora da prova do líder na noite desta quinta-feira (24). O ator desabafou a frustação com Pedro Scooby e recebeu conselhos do surfista.

"Eu só fiz dupla com o Arthur uma vez. E eu não sei se ele tinha combinado com o Lucas ou não. Acho que sim, acho que eles já tinham combinado", disse o ator depois de ter chorado na cozinha.

"Antes da gente fazer essas paradas de prova, deixa pré-acordado com alguém, mano. 'E aí, se for dupla, vamos fazer comigo?'. Chega ali na hora, fica um olhando pro outro. Eu já sabia, eu e o PA já olhamos um para a cara do outro: Vamos?", aconselhou o surfista.

O ator completou dizendo que já estava com a sensação de que não participaria da prova. "Eu estava com a sensação de que iria acontecer isso. Pensei: se for prova de resistência, a Larissa não vai fazer, então, vai ter que tirar um. Falei: ‘Ou o Lucas vai me vetar, ou vai vetar a Jade se tiver que vetar", explicou Tiago.