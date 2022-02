Arthur Aguiar, do 'BBB 22', revela que já perdeu a visão temporariamente por 'pico de estresse' - Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar, do 'BBB 22', revela que já perdeu a visão temporariamente por 'pico de estresse'Reprodução/Instagram

Publicado 26/02/2022 14:05

Rio - Confinado no "BBB 22", Arthur Aguiar assustou os participantes do reality ao falar sobre um momento tenso que enfrentou por causa de um pico de estresse. Durante um bate-papo na área externa, Tiago Abravanel reclamou que seu olho não parava de tremer. Foi quando o ator afirmou que o sintoma era resultado de algo emocional e emendou com seu desabafo.

fotogaleria

"Teve um Natal, que rolou um estresse de família, antes do Natal. [...] Eu fiquei muito bolado, mano, fiquei muito estressado. Aí, eu tive um pico de estresse e perdi a visão. Eu só via como se tivesse... Sabe televisão rachada? Aí um lado fica preto e outro colorido? Era isso", contou Arthur.

Em seguida, o ex-Rebelde explicou que recebeu o diagnóstico após ir ao hospital: "Eu enxergava como se tivesse um preto. Eu não enxergava você, eu tinha que fazer assim [levantando a cabeça] para enxergar... Fui para o hospital, foi sério. O médico fez vários exames e viu no meu olho e falou: ‘Você teve um pico de estresse e vai demorar três ou quatro dias para você voltar'", relembrou.