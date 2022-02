Gustavo ameaça colocar a casa toda no ‘Tá com Nada’ - Reprodução / Globo

Publicado 26/02/2022 12:26 | Atualizado 26/02/2022 12:36

Rio - Enquanto os participantes do "BBB 22" entrarão em clima de Carnaval na festa deste sábado (26) , a equipe que administra as redes sociais de Gustavo aproveitou para tirar folga no feriadão. Os "adm's" do advogado publicaram uma nota em seu Instagram, na última sexta-feira, avisando os seguidores que as postagens serão interrompidas até a Quarta-feira de Cinzas, quando retomam as atividades.

"Aoow, meu Brasil!!! Que dia é hoje? Sexta de Carnaval!!!!! Os 'ADMigos' estavam conversando e pensando sobre essa situação e… Bem, nós somos amigos do [Gustavo] Beats, certo?! Ele não nos paga nada, não deixou a senha do drive com os materiais e, contratualmente, nós não temos obrigação nenhuma de fazer nada", diz o início do comunicado.

Os responsáveis pelos perfis de Gustavo ainda enviaram um recado bem-humorado para as equipes dos outros participantes, que estarão ativas mesmo durante o feriado. "Depois de algumas (vocês entendem, né?), um sentimento tomou conta da galera: Dó, muita dó! Dó dos outros ADMs que precisam manter seus empregos e ficar trabalhando no Carnaval. Porque não tem Cristo que segure a gente aqui nesses dias, viu?", completaram.

O time de "admigos" encerrou a publicação avisando que podem retornar aos perfis de Gustavo caso toque o Big Fone. Caso contrário, a equipe deixou claro que só voltaria na próxima quarta-feira, dia 2, apesar de já ter compartilhado uma postagem, neste sábado, brincando com o fato de Gustavo ter deixado a senha errada para a pasta que reuniu os materiais de divulgação preparados pelo brother antes do confinamento.

No Twitter, os administradores explicaram que o comunicado não passava de uma brincadeira, levando em consideração que o fim de semana dos participantes do "BBB 22" será marcado por baile de Carnaval e formação de paredão, no domingo.

"É claro que não vamos abandonar vocês e nem isso aqui, galera, não se preocupem. [...] Mas é ele curtindo de lá e a gente curtindo de cá. Entrem na brincadeira", pediram os adm's. "Estaremos postando e curtindo o Carnaval com moderação e todos os cuidados que o momento ainda pede", finalizaram.

