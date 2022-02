Maria e Brunna se reencontram em festa na casa de Ludmilla - Reprodução

Maria e Brunna se reencontram em festa na casa de LudmillaReprodução

Publicado 26/02/2022 11:24

Rio - As ex-BBBs Maria e Brunna Gonçalves se reencontraram na noite desta sexta-feira durante uma festa na casa de Ludmilla. Brunna foi a quinta eliminada do "BBB 22", na semana passada, e Maria foi desclassificada do programa após bater com o balde na cabeça de Natália Deodato durante o jogo da discórdia.

fotogaleria

Brunna Gonçalves postou no Instagram um vídeo em que aparece ao lado de Maria. "Olha quem veio! Mabru está vivíssima", disse na legenda da foto. A mulher de Ludmilla também postou vários Stories, no Instagram, em que Maria aparece se acabando de dançar durante a festa.