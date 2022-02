Jade Picon - reprodução da TV Globo

Rio - Após Douglas Silva vencer a prova do anjo, Jade Picon, Eliezer, Eslovênia, Laís, Larissa e Vinicius começaram a pensar sobre a formação do paredão durante um bate-papo no Quarto Lollipop, neste sábado, no 'Big Brother Brasil 22'. Depois de especularem a indicação do líder Paulo André e quem DG deverá imunizar, os brothers definiram o próximo alvo: Tiago Abravanel.

Jade começou a falar sobre o jogo após Laís perder a prova do anjo. “A gente está em seis né? Meu Deus, esse quarto... Gente, é isso. A gente tem que permanecer assim”, declarou a influencer. “A gente tem que achar um consenso né? Vamos organizar e votar todo mundo em uma pessoa? Aí a gente tem que pensar. O PA [Paulo André] provavelmente coloca a Lina [Linn da Quebrada]?”, continuou a sister. Todos concordaram com a irmã de Leo Picon.

Em seguida, ela especulou quem poderia ser imuizado por Douglas. “O DG [Douglas Silva] está com o poder de imunizar alguém, mas os melhores amigos dele já estão imunizados. Então ele vai dar para alguém de fora”, refletiu. Laís, então, opinou: “Acho que dá para o Gustavo, estou sentindo”. Jade refletiu: “O DG só vai imunizar o Tiago [Abravanel] se ele for ter uma jogada junto. Se o Tiago falar: ‘vou te imunizar’ e aí a gente vota junto”. “Se o Tiago não for, vai DG né?”, questiona Eslô.

Laís ponderou: “Se ele for inteligente, ele dá para o Gustavo que não está ameaçado e deixa o Tiago”. Vini, então, pensa na possibilidade do Anjo ser autoimune. “Por isso que a gente precisa achar várias possibilidades de voto entendeu?”, afirma Jade, que questiona os outros brothers. 'Todo mundo aceita votar no Tiago?”. Geral concordou.