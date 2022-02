Jade Picon desiste de voltar para a festa ao escutar música de Arthur Aguiar - Reprodução

Jade Picon desiste de voltar para a festa ao escutar música de Arthur AguiarReprodução

Publicado 27/02/2022 08:30

Rio - Jade Picon estava na sala da casa do "BBB 22" conversando com Larissa sobre a votação durante a festa, na madrugada deste domingo. Em determinado momento, a influenciadora digital afirmou que iria voltar para a área externa e para curtir a festa. Mas, nesse momento, o DJ começou a tocar "Casa Revirada", música de Arthur Aguiar com Matheus e Kauan, e Jade mudou de ideia.

"Vai lá aproveitar a festa, eu vou ficar descansando um pouquinho", disse Larissa. Jade, no entanto, afirmou que não pretendia mais deixar a sala. "Calma aí que essa é a música do Arthur... Vou ficar lá fazendo o que?", perguntou. "Ai, amiga, sério... Então fica aqui comigo, ele é um chato", respondeu Larissa.