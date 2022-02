Arthur Aguiar e Linn da Quebrada discutem por barulho na madrugada - Reprodução/Globoplay

Arthur Aguiar e Linn da Quebrada discutem por barulho na madrugadaReprodução/Globoplay

Publicado 27/02/2022 12:01

Rio - Após curtirem o baile de Carnaval no "BBB 22", Linn da Quebrada e Arthur Aguiar trocaram farpas, na madrugada deste domingo (27). Pronta para dormir, a cantora não escondeu seu incômodo com uma conversa que acontecia entre o ator e Lucas no quarto Grunge. Os dois tiveram uma breve discussão após a atriz reclamar do barulho causado pelos brothers.

fotogaleria

"Se quiser conversar, vai lá fora, viu?", declarou Lina de sua cama. "Ah é, quer dormir?", questionou o ex-Rebeldes. A artista logo emendou que estava preocupada com Jessilane, que teria ido deitar passando mal, ao que Arthur retrucou: "Ué, vocês falam o tempo todo quando eu estou aqui".

Sem perder tempo, Linn alfinetou o ator, com quem fez par romântico na série "Segunda Chamada": "Ah, então a gente vai falar mesmo", disparou. "Fica à vontade. Vocês já falam mesmo, sempre", rebateu o ator. "Não precisa me permitir, não", replicou a cantora.

"Era só o que me faltava", reclamou Arthur ao final da discussão. Gustavo, que assistiu o desentendimento aos risos, aproveitou para brincar: "Esse é o clima que eu gosto. Esse é o 'BBB' que eu assinei o pay-per-view", afirmou.

De manhã, os artistas fizeram as pazes após Lina destacar, mais uma vez, que estava preocupada com sua amiga. "Desculpa se eu fui chata e grossa ontem na hora de dormir", disse a cantora ao ator, que afirmou não saber da situação de Jessilane.

"Não tem problema, Eu só fiquei chateado porque eu não sabia e você falou como se eu soubesse e eu realmente não sabia. E, como você foi grossa na frente de todo mundo e me deu uma resposta que eu não esperava, eu preferi acreditar que você não estava num dia bom. Eu falei: 'Não vou discutir com ela porque eu gosto dela e vou relevar, amanhã a gente troca uma ideia'. Foi só por isso, eu realmente não sabia", garantiu Arthur.