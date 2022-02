Yuri Lucas Vianna faz tatuagem em homenagem a Linn da Quebrada - Reprodução

Yuri Lucas Vianna faz tatuagem em homenagem a Linn da QuebradaReprodução

Publicado 27/02/2022 09:29

Rio - Um jovem de 25 anos fez uma tatuagem inspirada na tattoo da cantora Linn da Quebrada, que está participando do "BBB 22". Yuri Lucas Vianna escreveu o pronome "ele" na região da testa, assim como Linn tem o pronome "ela" escrito no mesmo local.

Yuri compartilhou sua tatuagem no Twitter, no sábado, e a postagem teve mais de 129 mil curtidas. "Eu fiz o que provavelmente será a tatuagem mais importante da minha vida", escreveu o rapaz na legenda das imagens.

"Sou homem trans e as pessoas erram muito meus pronomes, tanto em casa, como na rua. Quando vi a tatuagem da Lina achei uma maneira poderosa de levar isso para a vida", disse em entrevista ao site "Terra".

Identidade de gênero

Linn da Quebrada, ou Lina, é uma cantora e atriz de 31 anos. Atualmente, ela está participando do "BBB 22" e já disse várias vezes que deve de ser tratada com os pronomes "ela/dela". No entanto, a travesti tem sofrido com alguns participantes do programa, que ainda se referem a ela com pronomes masculinos.

O apresentador Tadeu Schmidt chegou a fazer um alerta aos participantes do reality show, mas ainda assim alguns brothers continuam usando termos masculinos para se referir à cantora. É o caso de Eslovênia, que já chamou Linn de "amigo" em mais de uma ocasião. Lucas também se referiu à cantora e Natália como "vocês dois" e, mais recentemente, Tiago Abravanel se referiu a Linn como "ele".