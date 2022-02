Banda Eva agita baile de Carnaval no 'BBB 22' - Reprodução/Gshow

Publicado 27/02/2022 12:47

Rio - A madrugada deste domingo (27), no "BBB 22", foi marcada pelo baile de Carnaval que agitou o fim de semana dos participantes do reality show. A folia contou com apresentações da Banda Eva, Lexa e Mateus Carrilho e os convidados foram tema de uma conversa entre Linn da Quebrada, Natália e Gustavo, que afirmou ter questionado sua heterossexualidade após a apresentação do grupo de axé.

"Qual o nome do loirinho lá?", questionou Gustavo. "Ele é gostoso, né?", acrescentou Natália sem perder tempo. Lina esclareceu que os brothers se referiam ao cantor Mateus Carrilho e também elogiou o artista: "Ele é tudo".

Natália aproveitou a conversa para perguntar se Carrilho namorava e Linn responde: "Ele é casado. Viado e casado, viu?", afirmou. "Que pena, senão eu casava com ele. Ele é muito lindo!", replicou a mineira. "Tem que saber se ele ia querer casar com você", brincou a atriz.

Em seguida, Gustavo confessou às sisters: "O Felipe [Pezzoni], da [banda] Eva, me faz duvidar da minha heterossexualidade", disparou o bacharel em Direito, que é fã declarado do Carnaval. "Gostosão! Maluco presença", emendou o curitibano, que vive um affair com Laís dentro da casa.