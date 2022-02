Após desistir do 'BBB 22', Tiago Abravanel embarca em aeroporto do Rio

Rio - Tiago Abravanel embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite deste domingo. Ao perceber que estava sendo fotografado, o ator acenou e fez pose para o paparazzo. Essa é a primeira aparição do neto de Silvio Santos após ele apertar o botão de desistência do 'Big Brother Brasil 22' e ser desclassificado do reality.

Através do Instagram, Tiago recebeu o apoio do marido Fernando Poli. "Hoje é a sua final! Você foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem! Você será sempre o nosso maior campeão! Seu coração é muito grande pra tudo isso!! Amor, eu te amo. Vem pra casa, vem pra casa do amor", escreveu o produtor.