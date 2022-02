Tiago Abravanel em seus últimos momentos antes de desistir do 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 27/02/2022 15:49

Rio - Tiago Abravanel pegou todos os participantes do "BBB 22" de surpresa ao desistir do reality show , neste domingo (27). Mais cedo, o ator de 34 anos gravou seu último raio-x e disse estar com a "cabeça fritando" após a festa deste fim de semana.