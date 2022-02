Tiago Abravanel em seus últimos momentos antes de desistir do ’BBB 22’ - Reprodução/Globo

Publicado 27/02/2022 15:22 | Atualizado 27/02/2022 15:30

Rio - A desistência de Tiago Abravanel do "BBB 22" está dando o que falar nas redes sociais. As hashtags "do nada" e "arregão" estão entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo. O neto de Silvio Santos foi o primeiro participante da história a apertar o botão de desistência e sua atitude dividiu opiniões na internet.