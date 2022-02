Tiago Abravanel desiste do 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 27/02/2022 14:38 | Atualizado 27/02/2022 15:39

Rio - Tiago Abravanel apertou o botão de desistência e está fora do "BBB 22". Na tarde deste domingo (26), o ator arrumou seus pertences, deixou um beijo na cama de Arthur Aguiar e saiu do reality. Os participantes foram alertados por um alarme e ficaram assustados com a atitude do cantor. "Acabou pra mim", declarou o artista antes de abandonar o programa, vestindo o mesmo look que usou na estreia da atração.

Antes de desistir do prêmio de R$ 1,5 milhão, Tiago agradeceu a casa e seguiu para o botão localizado na sala. O ator se tornou o primeiro participante da história a pressionar o dispositivo, logo após o equipamento acender uma luz verde. Em seguida, o artista deixou a casa mais vigiada do país pelo confessionário, enquanto muitos dos colegas de confinamento estavam na área externa.

Principal aliado de Tiago, Arthur foi para o quarto aos prantos enquanto pedia desculpas ao amigo. No castigo do Monstro, Jessilane também ficou abalada com a noticía e chorou muito. Enquanto isso, Douglas Silva, Pedro Scooby, Paulo André e Gustavo aproveitam o almoço do Anjo, sem saber da desistência do neto de Silvio Santos.

“Eu queria ter conversado mais, queria ter feito mais alguma coisa”, lamentou Linn da Quebrada. “Eu não tô acreditando, foi um baque. Parece que ele vai voltar ainda”, lamentou a atriz, que questionou os motivos para Abravanel deixar o reality.

O ator era um dos participantes com mais chances de ir ao paredão desta semana como o mais votado da casa, o que fez os confinados acreditarem que este seria o motivo para sua desistência. Larissa ficou desesperada por achar que o cantor seria opção de voto dos colegas apenas para proteger a influenciadora, que machucou o pé na última quinta-feira.

"A culpa disso tudo é minha. Se eu não tivesse chegado aqui e todo mundo querendo me proteger, isso não ia acontecer. Eu destruí o sonho dele", declarou enquanto chorava no quarto Lollipop. "Todo mundo aqui ia votar nele pra não votar em mim. É tudo culpa minha", lamentou a sister. "Eu tô me sentindo muito culpada. Aí meu Deus, estou sentindo uma coisa dentro de mim que não sei explicar", confessou.

"Tiago acaba de desistir do 'BBB', agora é menos um na disputa, coloquem as coisas dele na dispensa e jogo que segue pra vocês", avisou o Big Boss após os brothers que participavam do almoço do Anjo voltarem para a casa principal.

Ainda neste domingo, a TV Globo se pronunciou sobre a saída do ator: "O participante Tiago Abravanel apertou o botão de desistência da casa do ‘Big Brother Brasil 22’ na tarde deste domingo, dia 27 de fevereiro. A desistência de um candidato da casa resulta em sua desclassificação do reality show. Tiago Abravanel não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje à noite", afirmou a emissora carioca em nota à imprensa.

