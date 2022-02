Cintia Abravanel e Tiago Abravanel - reprodução do instagram

Cintia Abravanel e Tiago Abravanelreprodução do instagram

Publicado 27/02/2022 16:13

Rio - Após desistir do "BBB 22" , Tiago Abravanel recebeu o apoio de sua mãe, Cíntia, que se pronunciou sobre a desclassificação do ator através de suas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, a filha mais velha de Silvio Santos afirmou sentir orgulho do artista mesmo depois de sua saída do reality, na tarde deste domingo (27).