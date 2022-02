Larissa chora e Jade perde a paciência: É um jogo - reprodução da TV Globo

Publicado 27/02/2022 16:38 | Atualizado 27/02/2022 16:45

Rio - Os participantes do 'Big Brother Brasil' ficaram muito abalados após Tiago Abravanel apertar o botão de desistência, na tarde deste domingo. Larissa se desesperou com a saída do neto de Silvio Santos, chorou e disse que não estava no reality para destruir o sonho de ninguém.

“A culpa disso tudo é minha. Se eu não tivesse chegado aqui e todo mundo querendo me proteger, isso não ia acontecer. Eu destruí o sonho dele. Eu tô me sentindo muito culpada. Aí meu Deus, estou sentindo uma coisa dentro de mim que não sei explicar. Todo mundo aqui foi votar nele pra não votar em mim. É tudo culpa minha”, disse a pernambucana, aos prantos. Logo depois, Larissa quis saber se Tiago tinha desistido do programa devido a sua saúde mental. “Será que foi porque ele não estava se sentindo bem?”. Laís disse que sim e tentou acalmar a amiga.

Jade, no entanto, perdeu a paciência com a participante da casa de vidro e mandou a real para ela. “Ninguém tá passando por cima do sonho de ninguém aqui não. Todo mundo já realizou o sonho só de colocar o pé aqui dentro. O sonho já foi realizado. Agora a partir do momento que a gente pisa aqui, a gente começa a construir um novo sonho. E não é só porque uma pessoa saiu ou desistiu, ou porque a gente organizou alguma coisa, que a gente destruiu o sonho de alguém. A gente está construindo o nosso também! É um jogo! Se fosse para ser uma família, ia entrando gente e não saindo”.