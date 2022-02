Tiago Abravanel em seus últimos momentos antes de desistir do BBB 22 - Reprodução/Globo

Publicado 27/02/2022 17:52

Rio - A TV Globo se pronunciou sobre a saída de Tiago Abravanel, do 'Big Brother Brasil 22', na tarde deste domingo. O ator foi o primeiro participante a apertar o botão de desistência no reality show. Em nota, a emissora informou que o neto de Silvio Santos não será substituído e que mais detalhes sobre o caso serão dadas por Tadeu Schmidt no programa desta noite.

"O participante Tiago Abravanel apertou o botão de desistência da casa do ‘Big Brother Brasil 22’ na tarde deste domingo, dia 27 de fevereiro. A desistência de um candidato da casa resulta em sua desclassificação do reality show. Tiago Abravanel não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje à noite", informa o comunicado.