Arthur Aguiar manda a real para Paulo André: Melhor pessoa para você colocar é elareprodução da TV Globo

Publicado 27/02/2022 19:52 | Atualizado 27/02/2022 20:08

Rio - Em noite de paredão, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André falam sobre a dinâmica do jogo do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, no quarto do líder, neste domingo. Na ocasião, o atleta avaliou a possibilidade de indicar Larissa para a berlinda.

"É um jogo em que a gente tem que pensar nessa semana e na semana que vem. Se eu taco ela [Larissa] no Paredão, a gente pegou a semana mais blindada da história. Dois líderes, duas imunidades, um Anjo... Imagina se a gente não tivesse esses recursos", destacou o velocista. O marido de Maíra Cardi concordou: "A minha opinião é que a melhor pessoa para você colocar é ela [Larissa]. Acho que ela bate e não volta, entendeu? E sem contar que ela vai dispersar voto".

Em seguida, Scooby opinou: "Ele tá indo num voto em que a bala já vem na direção dele". "Já é um adversário direto. Eu não sou tão vulnerável assim para aquele grupo. Se eu faço isso... Semana que vem eu não tenho garantia de Líder e nem de Anjo", ponderou PA. O surfista frisou: "Aquele quarto lá tem a Laís, que gosta muito dele, o Vini, a Jade...".