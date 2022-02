Arthur Aguiar, Larissa Tomásia e Linn da Quebrada estão no sexto paredão do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 28/02/2022 09:12 | Atualizado 28/02/2022 09:13

Rio - Arthur Aguiar, Larissa Tomásia e Linn da Quebrada estão no sexto paredão do "BBB 22", que foi formado na noite deste domingo. Arthur e Lucas foram a primeira dupla a sair da prova do líder, por isso os dois já estavam no paredão desde quinta-feira. O líder Paulo André indicou Linn da Quebrada diretamente para a berlinda.

"Minha indicação de hoje é na Lina. Acredito que não seja uma surpresa para casa e para o público também não. Mas, de fato, ela é uma adversária direta aqui dentro do jogo. É uma rivalidade até que saudável, assim, a gente não tem nada pessoal um contra o outro. Eu sou um alvo dela, tem algumas semanas, inclusive na última semana ela me escolheu para que eu fosse ao paredão. Não tirando o peso dos outros, porque foi um consenso", disse Paulo André ao justificar seu voto.

Anjo da semana, Douglas Silva deu a imunidade para Gustavo Marsengo. "Ele que foi o meu parceiro em provas, me ajudou a mudar o meu modo de jogar aqui, meu ponto de vista do jogo. É um cara que merece essa semana", disse o ator.

Em seguida, os brothers foram divididos nos quartos Lollipop e Grunge. Eles foram sendo chamados no confessionário para votarem, em consenso, de dois em dois. As duplas foram as mesmas escolhidas na prova do líder. Larissa, que não fez a prova por conta do pé machucado, votaria com Tiago Abravanel. Mas, como o neto de Silvio Santos desistiu do programa, ela votou sozinha. Seu voto foi em Douglas.

Arthur Aguiar e Lucas votaram em Larissa; Eslovênia e Linn da Quebrada votaram em Douglas Silva; Eliezer e Vyni votaram em Jessilane; Jessilane e Natália votaram em Eslovênia; Douglas Silva e Gustavo votaram em Vyni; Jade Picon e Laís votaram em Douglas Silva; Larissa votou em Douglas Silva; Pedro Scooby, com peso dois, votou em Larissa.

Com isso, Douglas e Larissa ficaram empatados e coube ao líder Paulo André escolher quem iria ao paredão. Ele salvou Douglas. Larissa, Arthur e Lucas, então, fizeram a prova Bate e Volta. Lucas foi o vencedor. Com isso, Arthur, Larissa e Linn da Quebrada estão no sexto paredão.