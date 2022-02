Hadson Nery detona Anitta por torcida para Linn da Quebrada no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Hadson Nery detona Anitta por torcida para Linn da Quebrada no 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2022 15:44 | Atualizado 28/02/2022 15:45

Rio - O ex-participante do "BBB 20" Hadson Nery detonou Anitta em postagem nas redes sociais, nesta segunda-feira (28), após a cantora declarar sua torcida para Linn da Quebrada no "BBB 22" . O ex-jogador de futebol criticou o posicionamento da artista, que disse querer ver Lina como a primeira mulher trans a ser campeã do reality show.