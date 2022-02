Tiago Abravanel - Reprodução

Tiago AbravanelReprodução

Publicado 28/02/2022 13:36 | Atualizado 28/02/2022 13:37

Rio - Após desistir do "BBB 22" , no último domingo (27), Tiago Abravanel teve sua foto apagada do site oficial do reality show. A remoção causou surpresa nos fãs do programa por ser diferente do que acontece com participantes eliminados ou expulsos, que ficam com sua foto em preto e branco, enquanto o ator não aparece mais entre os brothers e sisters desta edição.