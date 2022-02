Jade fica furiosa com voto de Eli e Vyni - Reprodução

Publicado 28/02/2022 12:52

Rio - Parece que o clima de paz e amor entre os integrantes do quarto Lollipop está prestes a acabar. Depois de passar a semana quase toda organizando o grupo para que todos votassem em Douglas Silva, Jade viu Larissa ir ao paredão na noite deste domingo. Indignada, ela questionou os colegas sobre voto.

"Você votou em quem, Larissa?", perguntou. "Em DG", disse a ex-casa de vidro. "E você, Eli?", disparou Jade. "Na Jessi", respondeu o publicitário. "Put* que pari*! Por que vocês fizeram isso?", perguntou a influenciadora digital, se referindo a dupla de Eli, Vyni.

"Se vocês tivessem votado com a gente, eu não estava no paredão", disse Larissa. "Tua dupla era quem?", perguntou. "A gente não sabia que o Scooby tinha voto com peso dois", tentou se defender Eli. "Fod*-se, a gente teria ganho se tivesse seguido o combinado!", repreendeu Jade. "Combinado é combinado. Eu também não queria ir nele", disse Laís.

"Eu não queria. Estava lá em cima agora com ele [no quarto do líder] falando na minha cara que votei nele. Porr*, se fosse assim todo mundo votava na Jessi e pronto. Jessi empatava com DG e o PA escolhia a Jessi. Por que vocês não contaram?", perguntou Jade.

"Porque vocês perguntaram agora", respondeu Eliezer. "Ai, Eli, por favor", disparou Laís. Larissa saiu do quarto revoltada e bateu a porta. "Vyni, qual é a sua versão da história?", perguntou Jade. "A mesma da dele", disse Vyni, se referindo a Eli.

"Mas você falou que não votava na Jessi nem fudend*?", disparou Jade. "Ficou entre Jessi e DG", disse o rapaz. "Gente, a gente virou e falou 'se o PA não for na Lina, todo mundo vai nela'. Agora, se fosse na Lina, o voto era no DG e pronto", disse Laís. "Não era pra ela [Larissa] estar nesse paredão. A gente ia ter conseguido. Vocês não pensaram nisso?", perguntou Jade.

"Combinado não sai caro. Era melhor ter falado que não conseguia. Como você não pensou? A gente selecionou três pessoas. Você não fez dupla com DG, velho, você não fez dupla com Arthur, não fez dupla com DG, que ia votar nele", continuou.

"E a gente sabe que a chance dela [Larissa] ficar é pequena, sinceramente", finalizou Eslovênia.