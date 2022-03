Linn da Quebrada relembra período de dificuldade financeira durante bate-papo com brothers - reprodução de vídeo

Publicado 28/02/2022 19:22

Rio - Linn da Quebrada, de 31 anos, abriu o coração durante uma conversa com Eslovênia, Larissa, Lucas e Laís na cozinha da Xepa, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, nesta segunda-feira. A cantora disse que, quando não tinha dinheiro, ia ao shopping para se alimentar dos restos de comida que as pessoas deixavam na praça de alimentação.

"Sabe o que eu fazia quando não tinha dinheiro mesmo? Eu ia ao shopping, ficava vendo quem deixava alguma coisa. Ia lá, sentava na mesa depois que a pessoa saía. Tranquila. Eles deixam muita comida", disse a cantora. "É pecado desperdiçar comida", opinou Larissa. "Olha como os seguranças são ruins. Se eles veem, eles mandam a gente embora. Eles não deixam, eles dizem que a comida é do cliente. Se ele deixar, tem que jogar fora", relembrou Linn.

Veja o vídeo do desabafo de Linn: