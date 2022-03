Equipe da Beija-Flor entra em contato com os administradores de Natália Deodato no Twitter - Reprodução Internet

Equipe da Beija-Flor entra em contato com os administradores de Natália Deodato no TwitterReprodução Internet

Publicado 01/03/2022 09:06 | Atualizado 01/03/2022 09:10

Rio - A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis se apresentou no "BBB 22" na tarde de segunda-feira. Todos os brothers curtiram muito o show, mas Natália Deodato foi uma das participantes que mais se emocionou. A alegria da mineira chamou atenção da agremiação e o perfil oficial da Beija-Flor no Twitter entrou em contato com os administradores do perfil de Natália.

fotogaleria

"Alô, administradores da Nat, podemos conversar?", escreveu o perfil da Beija-Flor. "Com toda certeza", escreveu o perfil da manicure, que ainda colocou também um emoji de coração azul. O perfil da Beija-Flor também elogiou Natália em outras publicações. No vídeo em que ela aparece chorando com a escola de samba, eles agradeceram pelo carinho. "Nosso coração explode de tanta felicidade. Obrigada por tanto carinho!", escreveram.

Será que Natália vai ganhar um espaço no desfile da Beija-Flor na Marquês de Sapucaí? A final do "BBB 22" acontecerá no dia 26 de abril. Já a Beija-Flor vai desfilar no dia 22 de abril na Marquês de Sapucaí. Caso chegue até a final do reality, Natália não poderá estar na Avenida.