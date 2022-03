Noite de segunda-feira foi marcada pelo jogo da discórdia no ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 01/03/2022 08:43

Rio - A noite desta segunda-feira foi marcada por mais uma edição do jogo da discórdia no "BBB 22". Na dinâmica, os participantes tiveram que montar sua história no reality show e classificar a si mesmos e aos colegas como "protagonista", "antagonista", "coadjuvante" e "figurante".

No final das contas, Paulo André recebeu dois votos de protagonista. Ele mesmo e Pedro Scooby se referiram a ele com esse título. Linn da Quebrada recebeu quatro indicações de antagonista. Laís foi classificada como coadjuvante por três pessoas e Vyni se consagrou o grande figurante da edição.

"Hoje, no jogo da discórdia, cada um vai montar uma história. Para você, na história do BBB 22, quem é o protagonista? Quem é o antagonista, o rival do protagonista? Quem é o coadjuvante? Aquele que está em segundo plano, mas está dando um suporte. E quem é o figurante? Aquele que está só completando. Se ninguém se colocar como protagonista eu vou ficar muito chateado", explicou o apresentador Tadeu Schmidt.

Confira como foram as escolhas:

Gustavo

Protagonista: ele mesmo

Antagonista: Eliezer

Coadjuvante: Laís

Figurante: Jessilane

Eslovênia

Protagonista: ela mesma

Antagonista: Douglas Silva

Coadjuvante: Lucas

Figurante: Paulo André

Vinicius

Protagonista: ele mesmo

Antagonista: Gustavo

Coadjuvante: Eliezer

Figurante: Douglas Silva

Douglas Silva

Protagonista: ele mesmo

Antagonista: Linn da Quebrada

Coadjuvante: Pedro Scooby

Figurante: Vyni

Larissa

Protagonista: ela mesma

Antagonista: Linn da Quebrada

Coadjuvante: Laís

Figurante: Paulo André

Laís

Protagonista: ela mesma

Antagonista: Arthur Aguiar

Coadjuvante: Jade Picon

Figurante: Vinicius

Paulo André

Protagonista: ele mesmo

Antagonista: Linn da Quebrada

Coadjuvante: Pedro Scooby

Figurante: Vinicius

Linn da Quebrada

Protagonista: ela mesma

Antagonista: Douglas Silva

Coadjuvante: Jessi

Figurante: Paulo André

Pedro Scooby

Protagonista: Paulo André

Antagonista: Linn da Quebrada

Coadjuvante: Douglas Silva

Figurante: Larissa

Jade Picon

Protagonista: ela mesma

Antagonista: Arthur Aguiar

Coadjuvante: Laís

Figurante: Lucas

Arthur Aguiar

Protagonista: ele mesmo

Antagonista: Jade Picon

Coadjuvante: Lucas

Figurante: Larissa

Lucas

Protagonista: ele mesmo

Antagonista: Jade Picon

Coadjuvante: Eslovênia

Figurante: Jessilane

Natália

Protagonista: ela mesma

Antagonista: Eslovênia

Coadjuvante: Jessilane

Figurante: Vyni

Eliezer

Protagonista: ele mesmo

Antagonista: Gustavo

Coadjuvante: Vinicius

Figurante: Jessilane

Jessilane

Protagonista: ela mesma

Antagonista: Jade Picon

Coadjuvante [da antagonista]: Eslovênia

Figurante: Eli