Tiago Abravanel faz live nas redes sociais e abre o jogo sobre desistência do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Tiago Abravanel faz live nas redes sociais e abre o jogo sobre desistência do 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2022 13:13

Rio - Tiago Abravanel usou suas redes sociais, na noite desta segunda-feira (28), pela primeira vez desde que apertou o botão de desistência e deixou o "BBB 22" . O ator realizou uma transmissão ao vivo no Instagram para justificar sua decisão e comentar sua trajetória no reality show. Durante a live, que teve participação de seu marido, Fernando Poli, o cantor explicou que escolheu priorizar sua saúde mental e, por isso, abandonou o programa.

fotogaleria

“Quando entendi que a minha saúde mental era a minha prioridade, comecei a pensar na maneira de me despedir. [...] Teve um momento que fiz a roda do 'sermão do Pastor Tiago'. As pessoas achavam que era mais um discurso de emocionado, mas era a minha despedida. Se continuasse, eu ia me ferrar psicologicamente e iria perder a minha saúde mental. Saí com a consciência tranquila e grato", declarou o ex-BBB.

Tiago ainda garantiu que não se arrepende de ter deixado o reality na semana em que era tido como principal alvo dos participantes para a formação de paredão. "Para uns, pode parecer fraqueza, irresponsabilidade... Quando olhei aquele botão, pensei: 'Tenho que ter coragem para fazer isso'. Coragem para saber o meu limite e coragem para gente entender a importância de preservar nossa saúde mental. A saúde mental, o nosso coração e as nossas lutas não podem ser menores do que aquilo que a gente tem que sentir e viver", destacou.

Antes de sair do programa pelo confessionário, o ex-brother deixou alguns presentes para os amigos . Na live, o artista disse não ter ressentimentos contra nenhum dos participantes: "Não necessariamente vou ser amigo de todos, mas não vou guardar rancor de ninguém. Quero levar todos paraa o coração. Cada um teve um momento especial na minha vida", explicou ele, que já declarou sua torcida para Arthur Aguiar, Linn da Quebrada e Jessilane.

Abravanel também foi questionado sobre sua relação com a cantora Naiara Azevedo, que já era sua amiga antes do "BBB 22" e foi eliminada do programa em meio a atritos com o ator. "Eu sabia que lidar com essa 'herança' do mundo de fora, lá dentro, seria muito difícil. Quero muito conversar com ela. Ainda preciso ouvir o que ela tem a dizer. Somos maduros para conversar."

O neto de Silvio Santos aproveitou o momento para comentar o clima que encontrou fora da casa após fazer desabafo em festa e criticar o avô e outros parentes. "Ah, querem saber como está o grupo da família no WhatsApp? Está tudo bem. Está tudo bem na família Abravanel. Quero sentar e conversar com todos eles para saber como eles receberam o que eu falei lá dentro, mas está tudo bem. No máximo, vai rolar um Casos de Família Especial Abravanel (risos)."

Tiago encerrou a live com uma série de agradecimentos e deixou uma reflexão para os seguidores: "Fui muito feliz e muito bem cuidado lá dentro. Quero agradecer a todas as pessoas da equipe do BBB e da TV Globo. [...] Agradeço ao Boninho pela oportunidade, direção, produção, figrino, câmeras, elenco, todos. Vou continuar acompanhando o programa e com a certeza de que apertar o botão é para os fortes, não para os fracos", afirmou.

Confira: