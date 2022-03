Naiara Azevedo - Reprodução do Instagram

Publicado 01/03/2022 18:24

Rio - Naiara Azevedo soltou o verbo sobre Larissa através do Twitter, nesta terça-feira. É que a participante da casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, chamou a cantora de falsa durante uma conversa com Lucas. “Pessoas que eram vistas como falsas, a Naiara, o Tiago...”, afirmou a sister.

Após ver as imagens, a sertaneja se manifestou: “Gente do céu... Não sei se sinto pena ou se sinto ranço”. Em seguida, Naiara publicou: “Amada, vai se tratar”. Ela ainda puxou um mutirão para eliminar Larissa, que disputa o paredão desta terça-feira com Arthur e Linn da Quebrada.

AMADAAAAA VAi SE TRATAR pic.twitter.com/YCl5Ye5Lve — Naiara Azevedo (@Naiarazevedo) March 1, 2022

Como se não bastasse, a cantora ainda publicou um áudio mandando um recadinho para Larissa. “Larissa, meu amorzinho, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, tire o meu nome da sua boca, que eu não te conheço. Segundo, passou da hora. Você tá fazendo hora extra nesse programa aí, minha querida! A galera não gosta de mentira não. Não sei se é mentirosa, dissimulada, ou se é ‘passa quatro’, mas assim... já deu o seu horário".