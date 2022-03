Eliezer e Vyni, do 'BBB 22' - Reprodução Internet

Eliezer e Vyni, do 'BBB 22'Reprodução Internet

Publicado 01/03/2022 14:40

Rio - A amizade entre Vinicius e Eliezer no "BBB 22" tem rendido uma série de diálogos inusitados. Na madrugada desta terça-feira (1º), enquanto os brothers se preparavam para dormir, o bacharel em Direito surpreendeu o designer ao elogiar seu pênis de forma ousada.

Depois de afirmar que o bumbum de Eli é flácido, Vyni disparou: "Pode até servir de consolo, sua bunda é feia, mas a parte da frente é legal", declarou. "Tem um tamanho legal", acrescentou o cearense.

"Oxe, como você viu o tamanho?", reagiu Eliezer, sem esconder a surpresa com a afirmação do aliado, que revelou ter flagrado a genitália do publicitário. "Tu não lembra que deu pra ver no dia da festa e no dia do banho?", disse Vyni, arrancando risadas dos confinados que estavam no quarto Lollipop.