Publicado 02/03/2022 10:31 | Atualizado 02/03/2022 11:07

Rio - Sexta eliminada do "BBB 22" na noite desta terça-feira, Larissa Tomásia tomou café da manhã com Fabrício Battaglini e Talitha Morete no "Mais Você" desta quarta. A pernambucana de Limoeiro recebeu 88,59% dos votos e bateu o recorde de rejeição desta edição do programa.

"Eu recebi (a rejeição) e tirei por menos, porque isso não me atinge de forma alguma. Eu acredito que eu fui eu mesma. No início eu queria movimentar, fazer o jogo acontecer, mas quando eu entrei dentro da casa, que eu comecei a conviver com as pessoas...", disse.

A pernambucana também afirmou que acredita que o alto número de votos aconteceu porque caiu em um paredão com "pessoas fortes". "Fui eu mesma dentro da casa. Caí num paredão errado com duas pessoas muito fortes e acredito que a rejeição tenha sido por isso".

Questionada sobre as informações falsas que passou, Larissa disse que mentir foi uma estratégia de jogo. "Esqueci de falar para o público que era estratégia, mas quando comecei a conviver com as meninas meu coração amoleceu", entregou.

Larissa também comentou seu voto em Douglas Silva. Ela disse que não votaria no ator, mas acabou votando nele para tentar se proteger. "Eu me arrependi porque dei minha palavra, mas eu estava havia duas semanas no BBB e precisava tirar o meu da reta. Não pensem que deixei de pensar nisso, porque são coisas que vão contra o que acredito. Fiquei muito chateada comigo por isso, mas foi estratégia de jogo", lamentou.

Ainda no bate-papo, Larissa disse que ficaria com Paulo André se ele não estivesse com Jade. Ela também chamou Eliezer de falso. "Eli é muito leva e traz. Vi muitas coisas quando saí e não acho legal a forma como ele está jogando. Ele está se protegendo e, no meu ponto de vista, enrolando as meninas", disparou.