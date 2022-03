Natália se irrita com Jessilane - Reprodução

Natália se irrita com JessilaneReprodução

Publicado 02/03/2022 09:04

Rio - Jessilane e Natália tiveram um desentendimento durante a madrugada desta quarta-feira, após o resultado do paredão. Jessi afirmou que sempre que mostra seus sentimentos é podada por Natália e disse estar cansada dessa situação. Natália, então, rebateu que a professora está sempre arrumando atrito por coisas pequenas e que está cansada de gastar energia com esse tipo de situação.

Natália conversou com Lucas e posteriormente com Linn da Quebrada sobre a briga com a amiga. "Eu vou ser sincera. Não quero conversar. Vou ficar um tempinho fingindo que nem existe", disse Natália. "Só acho que não tem sentido...", iniciou Linn.

"Estou muito estressada e não tem necessidade nenhuma. Você voltou do paredão, ao invés de estar num momento de descontração, um momento alegre... Vem uma coisinha miudinha?", cortou Natália. "Mas acho que é porque ela está carregando isso de um tempo também...", tentou apaziguar Linn.

"Então não tem que descontar em mim", respondeu Natália, que se levantou e foi chorar na academia. "Esse sentimento não vai te pegar, não aceito ter raiva e nem ódio? Não vai sair ferindo as pessoas, eu sou maior do que isso. Eu vou dar aquilo que eu sou e eu sou amor", disse Natália sozinha.